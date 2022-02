Erosione costiera a Cannitello, situazione drammatica: “se non si interviene rischiamo l’evacuazione dei cittadini” [INTERVISTE]

10 Febbraio 2022 19:55

Erosione costiera a Cannitello, il comitato cittadino Co.Sa.Vi. chiede di ripristinare e mettere in sicurezza la costa

Un litorale devastato da un’erosione costiera che sta procedendo velocemente e che sta mettendo a rischio una delle zone più belle della Calabria che si affaccia sullo Stretto di Messina. E’ quanto sta avvenendo a Cannitello a Villa San Giovanni con i cittadini che protestano per il mancato intervento delle istituzioni.

Giancarlo Citrea, presidente del Comitato cittadino Co.Sa.Vi., ai microfoni di StrettoWeb, ha detto: “la situazione peggiora di giorno in giorno. Abbiamo incontrato tutti per cercare una soluzione che al momento non si vede all’orizzonte. Se non si interviene rischiamo di dover evacuare i cittadini che abitano nell’area. Si parla tanto di prevenzione, ma dov’è? Non si è mai passato dalle parole ai fatti”. Mentre Francesco Germanò, residente a Cannitello, si dice “sconcertato della vicenda, visto che le mareggiate stanno aggravando il problema in maniera inesorabile. Chiediamo un aiuto reale e concreto alle istituzioni alla luce dei stanziamenti di denaro della Regione di due anni fa e altri 400 mila euro”. Un altro residente del luogo, Domenico Bellantone, afferma: “la verità è che qui il problema dell’erosione o si è affrontato male o non si è mai affrontato. Basta con tutta questa burocrazia, si deve accelerare l’iter per l’utilizzo immediato dei fondi e dei lavori”.

La città metropolitana ed il suo delegato Salvatore Fuda, giorni fa, in una nota, ha sottolineato: “condividiamo le preoccupazioni del territorio e, allo stesso tempo, sollecitiamo la Regione a trasferire i 400 mila euro nelle disponibilità del Comune di Villa San Giovanni, così come previsto, per intervenire sul tratto di arenile di Cannitello, fortemente provato dalle mareggiate di questi ultimi giorni”. Ribadiamo – ha specificato Fuda – che esistono diversi canali di finanziamento per risolvere il problema dell’erosione costiera, argomento che non compete in maniera esclusiva e assoluta alla Città Metropolitana impegnata, tuttavia, ad incardinare interventi mirati ad una progettazione più ampia e complessa che guarda la salvaguardia dei litorali. “Per quel che riguarda l’intervento da 1,8 milioni di euro per Cannitello – ha aggiunto Fuda – è utile ripetere come si tratti sempre di risorse regionali che la Città Metropolitana sta portando avanti, nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione”.

