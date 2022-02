Crisi Russia-Ucraina: evacuati bambini, donne e anziani. File ai bancomat, poi sui pullman verso la salvezza [FOTO e VIDEO]

18 Febbraio 2022 23:34

Bambini, donne e anziani evacuati a Donbass e Lugansk: prima le file ai bancomat, poi le desolanti immagini di pullman e veicoli che viaggiano verso il confine russo

Cresce la tensione nella crisi fra Russia e Ucraina. La sensazione di incertezza, alimentata da un fragile equilibrio che potrebbe crollare da un momento all’altro, ha portato quest’oggi a un’evacuazione di massa. Sono diventate virali su tutti i media le immagini di bambini, donne e anziani che hanno lasciato Donetsk e Lugansk (per ordine dei leader separatisti) in direzione Russia. Si parla di 700.000 persone in viaggio solo da Donetsk. Prima la fila ai bancomat per prelevare un po’ di denaro, poi il viaggio in pullman o sul proprio mezzo verso la parte ‘sicura’ del confine. La paura è che questa fuga di massa sia il preludio a l’inizio delle ostilità. Gli USA, da giorni, sono convinti di un’imminente azione militare da parte della Russia. La Casa Bianca è preoccupata dall’assenza del premier Zelensky che nel fine settimane dovrebbe l’asciare l’Ucraina per partecipare alla Conferenza di Monaco. Nel weekend è attesa anche la fine delle Olimpiadi, periodo nel quale gli Stati Uniti avevano pronosticato un possibile attacco. I due eventi coincidono sinistramente: l’assenza del premier ucraino è motivo di preoccupazione.

Donetsk:primi camion di sfollati vanno verso la Russia. Il piano prenderebbe l’ evacuazione di 700.000 abitanti.https://t.co/iyuliivTLD pic.twitter.com/2fsYXYpi3m

— Marco Bordoni (@bordoni_russia) February 18, 2022