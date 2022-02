Covid, Olanda pronta a rimuovere fine febbraio tutte le misure restrittive: “reale possibilità che la pandemia finisca”

9 Febbraio 2022 16:34

Presto non servirà il Green Pass per accedere ai locali e basterà un tampone negativo per i grandi eventi

Il governo olandese punta a rimuovere molte misure anti Covid entro la fine del mese. Fonti dell’Aia sottolineano che le decisioni finali devono ancora essere prese, ma si sta valutando l’abolizione del Green Pass per entrare nei locali, così come la regola del distanziamento sociale e l’obbligo delle mascherine al chiuso. Festival e altri eventi dove si possono verificare assembramenti, diventerebbero quindi accessibili dal 25 febbraio anche con un test negativo (il cosiddetto “1G”). In precedenza, precisamente venerdì prossimo, sarebbero dovuti entrati in vigore altri allentamenti. Ora, ad esempio, ristoranti, caffè, teatri, cinema e musei devono ancora chiudere alle 22:00, ma secondo le fonti vicine al Governo, le istituzioni vorrebbero modificare quella decisione a causa del netto miglioramento della curva epidemiologica provocata dalla diffusione della variante Omicron.

Secondo il primo ministro Mark Rutte, da come sembra dall’ultima riunione con i gruppi di maggioranza del Governo, ha ritenuto che sia “molto alta” la possibilità di dirigersi verso la fine della pandemia. Le misure meno restrittive potrebbero quindi entrare in vigore la prossima settimana prima del weekend. Il Premier ha però anche sottolineato che aspetta di consultare anche i sindaci. Il Ministro della Salute Ernst Kuipers non ha voluto sbilanciarsi in modo eccessivo, ma come Rutte ha usato le parole “cautamente ottimista”: “il numero dei contagi è molto alto, ma fortunatamente la pressione sul sistema sanitario non è così grave come poche settimane fa”. Riguardo all’estensione dell’orario di apertura dei locali della ristorazione, ha detto che è una valutazione che “si sta portando concretamente avanti”.