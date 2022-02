Continua la protesta degli autotrasportatori in Calabria, disagi su A2 e SS106. A Reggio invece il presidio del porto è già finito [FOTO]

25 Febbraio 2022 11:19

Protesta degli autotrasportatori: sulla SS106 e sull’A2 sono tanti i tir che bloccano la circolazione

Continuano senza sosta le proteste in Calabria da parte degli autotrasportatori che in queste ore stanno manifestando contro il caro carburante. Sulla SS106 e sull’A2 sono tanti i tir che bloccano la circolazione, nella zona industriale di Cirò Marina, a Villapiana, a Cosenza, Rende e Grotteria, dalle false del Pollino a quelle dell’Aspromonte alcune strade sono bloccate dai manifestanti che stanno creando disagi e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia per far sentire la loro voce.

A Reggio Calabria invece le proteste, iniziate nel pomeriggio di ieri, si sono fermate e gli autotrasportatori hanno deciso di interromperle per dare fiducia al Governo che ha promesso un accordo che possa andare incontro ai camionisti contro il disagio inferto al comparto a causa della recente impennata dei prezzi del carburante.