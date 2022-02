Colf e badanti, a Reggio Calabria partono i corsi della Fisascat Cisl

10 Febbraio 2022 17:50

Reggio Calabria: i corsi, formulati per un massimo di trenta partecipanti, prevedono tre moduli: il primo per colf generico di 40 ore, il secondo per baby sitter di 24 ore e il terzo per badante di 24 ore

Formazione, competenze e conoscenza dei propri diritti. Sono tre delle parole chiave della Fisascat Cisl che a tale scopo ha organizzato domani a Reggio Calabria, grazie all’interesse del reggente Fortunato Lo Papa, dei corsi su alcune delle professioni più ricercate negli ultimi anni. In particolare, la sigla reggina, in collaborazione con Ebin Colf e Cassa Colf propone gratuitamente corsi di formazione per lavoratori domestici. I corsi tratteranno le principali tematiche legate alla sicurezza, l’assistenza nei confronti della persone e l’istruzione normativa e legale. I corsi, formulati per un massimo di trenta partecipanti, prevedono tre moduli: il primo per colf generico di 40 ore, il secondo per baby sitter di 24 ore e il terzo per badante di 24 ore. Si tratta di un percorso formativo che servirà sia per a far conoscere tematiche nuove agli operatori del settore e a chi ha interesse a questo tipo di professione, sia ad accrescere ed aggiornare conoscenze già apprese. Inoltre, contribuirà a migliorare la percezione della qualità del servizio erogato dagli assistenti familiari e fruito di ciascuna famiglia, ponendo l’accento sulla persona e sul lavoro dignitoso. Si pone, ancora, l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei propri diritti e doveri negli stessi operatori. Il corso parte domani e non si richiede alcune specifica competenza o abilità per accedervi e a fine corso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.