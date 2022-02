Codacons chiede a Lercio di smentire un comunicato… che non esiste: utenti scatenati sui social

9 Febbraio 2022 16:33

Il Codacons ha chiesto a Lercio di smentire un comunicato che in realtà non esiste. Tutto ciò che pubblica la nota pagina social satirica, infatti, non è reale. Utenti scatenati sui social

“Il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ci invita formalmente a dare smentita dell’esistenza del loro comunicato ufficiale citato nell’articolo da noi pubblicato: “Ha detto ‘Dio, Cristo’”, Codacons contro l’intervento di Papa Francesco in tv da Fazio“, cosa che facciamo prontamente: il comunicato è falso. L’intero articolo è falso. Ne approfittiamo anche per rivelare, consapevoli di infliggere una grossa delusione ai nostri lettori, che pure tutte le altre notizie che abbiamo pubblicato finora sono false. Scusateci tutti”. E’ quanto si legge su Lercio. La nota pagina satirica, alla sua consueta maniera (ironica e irriverente), interviene su una questione diventata molto virale sui social. Il Codacons gli ha infatti chiesto di smentire un comunicato che però, in realtà, non esiste. E non esiste perché tutto ciò che pubblica Lercio non è vero. Il riferimento in questione è ad una frase del Papa (mai pronunciata) a “Che tempo che fa”, programma Rai 3 condotto da Fabio Fazio.

“Gentile redazione – si legge nell’email con cui l’Associazione chiede a Lercio la smentita del comunicato – in merito all’articolo satirico pubblicato, trattandosi di un argomento estremamente delicato e considerati i rapporti che la nostra associazione intrattiene col Pontefice, vi diffidiamo a dare smentita dell’esistenza del comunicato Codacons da voi citato. In caso contrario saremo costretti a proporre querela nei vostri confronti per i reati ravvisabili”, conclude la lettera dell’Avvocato Carlo Rienzi.

La vicenda, come detto, ha suscitato anche l’ironia degli utenti, soprattutto quelli Twitter. L’hashtag #Lercio, infatti, è molto in tendenza in queste ore, con numerosissimi tweet sull’argomento. Lo stesso Carlo Rienzi, intercettato sull’argomento, ha spiegato il motivo della lettera: “Era doveroso intervenire – ha detto a Giornalettismo – perché la questione ruotava intorno ai rapporti del Codacons con il pontefice che sono frequentissimi. Credete davvero che tutti sappiano, sui social network, che si tratta di notizie false? Forse lo sa soltanto il 10% delle persone. Se fosse stata un’altra notizia, non avremmo richiesto nulla, ma quella proprio non poteva passare”. In ogni caso “hanno rettificato, dunque è finita. Non ci sarà nessuna azione”.