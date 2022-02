Messina, Debora Buda (FI): “caos viario nel centro storico, manca coordinamento dei lavori pubblici”

10 Febbraio 2022 17:38

Debora Buda, Consigliere IV Circoscrizione “Fratelli d’Italia”, sottolinea le problematiche legate al traffico nel centro storico di Messina: la causa va ricercata nella gestione dei lavori pubblici

Debora Buda, Consigliere della IV Circoscrizione di “Fratelli d’Italia”, denuncia il caos viario causato dai lavori pubblici di bitumazione e scarificazione che si stanno svolgendo in varie parti del Centro Storico, dalla Via Pola fino al Corso Cavour, eseguiti tutti in orario diurno e di punta, in assenza di coordinamento e programmazione.

Il Consigliere Buda ha dichiarato: “tantissimi cittadini mi hanno segnalato il caos viario causato dai lavori pubblici che si stanno svolgendo in questi giorni nelle zone più trafficate del Centro Storico con notevole disagio per pendolari e residenti. Perché questi lavori vengono svolti sempre in orario diurno e nei periodi di maggiore circolazione veicolare? Ritengo sarebbe opportuno eseguirli in orario notturno o comunque di minor traffico al fine di evitare lunghe code“.