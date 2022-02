“Farei campi di concentramento per no vax”, il medico smentisce il post: “profilo hackerato”

10 Febbraio 2022 16:07

Il medico dirigente annuncia la querela per provare a trovare i colpevoli dell’hackeraggio e si difende: “mi sono prestato al giuramento di Ippocrate, mai fatte discriminazioni tra pazienti”

Ci sarebbe un attacco hacker dietro la frase contro i no vax postata sul suo profilo Linkedin. E’ quanto sostiene il dirigente medico degli ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo sulla frase “se avessi la possibilità e l’autorità mi prodigherei per creare per i no Vax campi di concentramento”, apparsa sulla sua pagina social. In una lettera indirizzata al presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, al direttore sanitario di Villa Sofia-Cervello e ai sindacati il medico scrive: “di tale pubblicazione non ne riconosco la paternità”.

“Tengo a sottolineare che non ne condivido in alcun modo il contenuto – aggiunge – infatti, in forza al giuramento di Ippocrate che ‘illo tempore’ ho prestato, svolgo la mia attività all’interno della struttura ospedaliera da oltre 30 anni a favore di chiunque si presenti per essere curato nella struttura pubblica. Sia esso vaccinato o no”. Il medico annuncia querela adesso sperando di poter identificare i responsabili dell’azione pirata sul suo profilo social. “Poiché già in passato, più volte, sono stato oggetto di attacchi informatici procederò legalmente nei confronti di coloro i quali saranno identificati come gli autori di tale hackeraggio del mio profilo su Linkedin, e su altre piattaforme”, conclude il medico dirigente.