Calabria, Miss Mondo in esclusiva regionale all’agenzia Andrea Cogliandro eventi

9 Febbraio 2022 19:30

La nota Agenzia calabrese “Andrea Cogliandro Eventi” ha avuto l’incarico di rappresentare in esclusiva per la Regione Calabria Miss Mondo, il concorso di bellezza e talento più antico e prestigioso al mondo. Miss Mondo è presente in Italia con oltre trecento serate di selezione l’anno organizzate da agenzie professionali presenti in ogni regione. La finale nazionale si tiene come ogni anno nella splendida Gallipoli, in Salento, località balneare di tendenza e meta tra le più gettonate del turismo. Le Selezioni/Spettacolo in Calabria si svolgeranno principalmente nelle piazze più importanti, località balneari, discoteche prestigiose e locali rinomati. Il Tour calabrese interesserà centinaia di concorrenti con un conseguente seguito di migliaia di spettatori e coinvolgerà in maniera massiccia l’intero aspetto turistico del nostro territorio.