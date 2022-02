A Gambarie si scia di fronte al panorama più bello del mondo [FOTO E VIDEO]

3 Febbraio 2022 18:09

La magia a pochi chilometri da Reggio Calabria con vista spettacolare sullo Stretto di Messina e sulle Isole Eolie

Gambarie non è famosa solo per le piste da sci e per gli impianti di risalita da poco rinnovati, per l’ambiente naturale in cui si trova, per i paesaggi suggestivi che la circondano. Ne sono una testimonianza le foto e i video di Edmondo Mavilla realizzati stamattina sulla pista Nino Martino della località montana di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). Uno spettacolo straordinario con vista sullo Stretto di Messina e sulle Isole Eolie, in un mondo completamente ovattato dalla neve abbondante. Non è facile spiegare la bellezza di questo luogo magico, lasciamo per questo la parola alle immagini.