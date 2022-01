4 Gennaio 2022 15:06

“Anche ieri la Calabria è risultata la prima Regione in Italia, rispetto ai target indicati dalla struttura commissariale nazionale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 24.189 dosi, il 33,3% in più rispetto alle 18.145 fissate come obiettivo dal generale Figliuolo”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.