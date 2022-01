Vaccinazioni over 50: Hub Fiera di Messina aperto anche di notte [INFO e DETTAGLI]

11 Gennaio 2022 09:34

Vaccinazioni over 50: Hub Fiera aperto anche di notte. Proseguono inoltre open day per studenti e vaccinazioni pediatriche in tutti i centri di Messina e provincia

La Fiera del Messina da oggi aprirà i cancelli anche di notte, ma solo per gli utenti over 50, che potranno accedere anche senza prenotazione. L’orario attuale di apertura dell’Hub al pubblico per le vaccinazioni, è ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 20, sarà prolungato fino alla mezzanotte. Potranno accedere solo gli ultracinquantenni per fare prima, seconda o terza dose di vaccino, senza prenotazione. L’iniziativa, che riguarda le tre città metropolitane siciliane, Palermo, Catania e Messina, rientra tra gli sforzi profusi dalla Regione Siciliana per agevolare la vaccinazione degli ultracinquantenni, diventata di recente obbligatoria per questa fascia di età. Prosegue inoltre l’iniziativa open day per gli studenti iniziata da domenica scorsa in considerazione del rinvio della riapertura delle scuole e per favorire il potenziamento della campagna vaccinale.

Il provvedimento è aperto agli allievi dalla primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado di Messina e provincia. Gli studenti potranno accedere senza prenotazione nei Centri vaccinali della città dello Stretto e dei comuni della provincia e ricevere la loro prima, seconda o terza dose (è di questi giorni l’apertura del nuovo target 12-15 anni per la dose booster di richiamo). Proseguono anche i vaccini pediatrici nei diversi Centri e ai seguenti orari: Centro Vaccinale Hub Fiera di Messina, da lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 19.00; Dipartimento militare di medicina legale di Messina dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00; Centro Vaccinale Parco Corolla di Milazzo dal lunedì alla domenica dalle 15.00 alle 19.00; Centro Vaccinale Hub di Capo D’Orlando il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00; Centro Vaccinale P.O. di Mistretta dal Mercoledì il Venerdì dalle 15.00 alle 19.00; Centro Vaccinale Dip. Igiene e Sanità Pubblica di Patti il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15.00 alle 20.00.Domenica dalle 08.30 alle 13.30; Centro Vaccinale Dip. Igiene e Sanità Pubblica di Lipari il Giovedì dalle 08.00 alle 12.00; Centro Vaccinale di Letojanni (Palazzo dei Congressi) da giovedì a sabato dalle 15.00 alle 19.00.