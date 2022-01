Va a vaccinarsi e viene respinto: “ci dispiace, ma lei risulta morto”

5 Gennaio 2022 09:44

Incredibile storia a Forlì, va a vaccinarsi ma viene respinto perchè risulta morto

Voleva fare la terza dose del vaccino anti-Covid ma è stato rispedito a casa. In sintesi questo è quanto successo a Forlì ad un cittadino che si era fatto due ore di fila. Il motivo? L’uomo risultava morto. I parenti hanno commentato l’episodio così: “neanche una conoscenza fra i dottori, che ha garantito fosse proprio lui, ha potuto evitare di dover andare a casa senza il vaccino fatto. In più gli è stato detto che dovrà essere lui a ricontattare dopo qualche giorno il servizio sanitario per capire se il disguido è stato risolto“. La storia si è conclusa a lieto fine dopo che l’Ausl locale è riuscita a sistemare il disguido tecnico nel sistema e a consentire a questo cittadino di ricevere il vaccino.