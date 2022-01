Stretto di Messina, la Caronte & Tourist lancia “NaviGo”: sconti e agevolazioni per i residenti nell’Area dello Stretto e per chi traghetta di domenica. Tutti i DETTAGLI

20 Gennaio 2022 12:30

Stretto di Messina, la Caronte& Tourist presenta agevolazioni per i viaggiatori residenti nell’Area dello Stretto e per chi traghetta con maggior frequenza. Un’iniziativa speciale anche per traghettare la domenica: tutti i dettagli

II Gruppo Caronte& Tourist lancia NaviGo. Dopo aver abbassato le tariffe per il traghettamento nello Stretto di Messina (investendo allo scopo i fondi giunti col Decreto Ristori) la Compagnia ha adesso presentato una serie di nuove proposte in materia di scontistica e di fidelizzazione che partiranno il 1° febbraio. ll nuovo piano fidelity “NaviGo” assorbirà sin da subito le attuali agevolazioni rivolte ai passeggeri sulle linee dello Stretto di Messina e Messina-Salerno e progressivamente avvierà fidelity dedicate per le altre linee del Gruppo. I nuovo piano fidelity oggi prevede due nuove card: “Top Client” e “Resident“. Più in particolare, la “NaviGo Top Client” dà diritto a uno sconto progressivo (compreso tra il 20% e il 40%) per i passeggeri in transito nello Stretto di Messina e a sconti tra il 5% e il 10% sulla Messina-Salerno (operata dala Cartour).

La “NaviGo Resident” è stata invece pensata per i clienti residenti in Sicilia o nell’area metropolitana dello Stretto di Messina e prevede la possibilità di attivare due formule diverse: “Standard‘” o “ISEE“. La “Resident Standard” offre la possibilità di accumulare sconti (tra il 25% e il 48%) in relazione alla frequenza di viaggio sullo Stretto di Messina. La “Resident ISEE” è invece destinata a tutti i passeggeri, sempre residenti in Sicilia e nell’Are Metropolitana dello Stretto, aventi un reddito annuale ISEE inferiore a 5.000.00 euro. La card garantirà al titolare il rilascio di un biglietto al mese di andata e ritorno con validità di tre giorni, per lo Stretto di Messina, al prezzo ridotto di 22,00 euro.

In tutti i casi “NaviGo” è gratuita e strettamente personale, ovvero utilizzabile esclusivamente dal titolare, la cui foto dovrà essere apposta sulla card e concederà anche sconti variabili tra il 5% e il 10% sulla Messina-Salerno. Per l’iscrizione al programma e per richiedere una delle card, sarà possibile già dal 21 gennaio pr-registrarsi compilando un form dedicato sul sito carontetourist.it/navigo, scrivendo a servizioclienti@carontetourist.it o chiamando lo 0905737. Nel corso della medesima conferenza stampa, C&T ha inoltre presentato Sundaily, un biglietto A/R multiservizi, disponibile tutte le domeniche a partire dal 13 febbraio, all’interno del quale sarà incluso un credito virtuale spendibile presso partner convenzionati di Sicilia e Calabria. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di NaviGo e Sundaily saranno disponibili sul sito carontetourist.it