Sicilia, deturpata la Scala dei Turchi. Musumeci: “vile atto di vandalismo” [FOTO E VIDEO]

8 Gennaio 2022 18:50

La Procura di Agrigento ha subito aperto un’inchiesta a carico di ignoti per danneggiamento di beni di valore paesaggistico

“La splendida scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi, nell’Agrigentino, attrazione per visitatori di tutto il mondo, è stata vergognosamente deturpata”. A denunciarlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Delle persone non ancora identificate hanno usato dell’intonaco rosso rovinare i famosi marmi di Realmonte, la Procura di Agrigento ha subito aperto un’inchiesta. Un inspiegabile gesto vigliacco, “che costituisce oltraggio non solo ad un bene paesaggistico di rara bellezza, ma anche all’immagine della nostra Isola. Mi auguro che la magistratura possa giungere velocemente all’identificazione dei responsabili”.

“Il governo Musumeci, attraverso il Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico e il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, è impegnato da qualche anno, assieme ad altre istituzioni, nella tutela e nella salvaguardia dell’integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia”, si legge ancora nella nota. “Quello che è accaduto oggi è di una gravità inaudita: hanno sfregiato la marna della Scala dei Turchi”: lo ha invece reso noto l’associazione Mareamico Agrigento. “Qualcuno in nottata si è introdotto dentro il monumento naturale e con della polvere colorante ha macchiato la marna”. “Sono al lavoro gli impiegati comunali per cercare di pulire tutto. Nel frattempo i Carabinieri stanno acquisendo le immagini delle varie telecamere in zona, al fine di identificare il criminale che ha realizzato questo atto criminale”, ha concluso l’associazione.