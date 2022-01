Scuole chiuse a Messina, il sindaco De Luca annuncia una nuova ordinanza

16 Gennaio 2022 14:58

Messina, il sindaco Cateno De Luca ha annunciato, nel corso della sua diretta, che preparerà una nuova ordinanza che prevede la chiusura della scuola

Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, non avendo ricevuto risposta da parte del Governo Draghi in merito alla richiesta di una proroga dell’obbligo del Super Green Pass sui trasporti, sta protestando da questa mattina alla Rada San Francesco.

Nell’attesa di un eventuale arrivo da parte del Presidente Musumeci, è stato allestito un gazebo per rendere più confortevole l’accoglienza e quanto meno la permanenza del Primo cittadino agli imbarcaderi. “Sara il mio ufficio provvisorio – ha detto De Luca – attrezzato con qualche tavolino di appoggio e qualche sedia, e da qui firmerò entro stasera la nuova ordinanza di sospensione dell’attività didattica in presenza, visto che la Sicilia è stata dichiarata zona arancione. Nel corso del collegamento De Luca ha lanciato ai cittadini l’invito a realizzare uno striscione con la scritta “basta con il sequestro di Stato”.. “Colui che per primo consegnerà lo striscione sarà ricompensato con il ciondolo Catenox”, ha concluso il Sindaco.