Roma, il professore No Green Pass fermato dalla Polizia: “mi hanno sequestrato il cartello”

5 Gennaio 2022 16:16

Insieme a lui portati in Commissariato anche altri tre passanti

Disavventura per il professore Davide Tutino, professore sospeso perché contrario al Green Pass. Il suo cartello di protesta è stato sequestrato dalle forze dell’ordine. “Sono stato rilasciato. Ero stato portato presso il Commissariato con altri tre passanti. Ora sono a piazza San Giovanni e sono con gli Studenti Contro Il Green Pass”, informa il docente romano sui social. Al professore Tutino è stata contestata la violazione art.18, del regio decreto 18 Giugno numero 773, che proibisce “le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”. “Ho eletto domicilio presso il mio legale Ida Nazzaro della associazione Umanità e Ragione. Proseguo lo sciopero della fame. L’obbedienza non è più una virtù non è più una virtù”, conclude l’insegnante di storia e filosofia.