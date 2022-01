5 Gennaio 2022 14:28

Reggio Calabria ricorda ad un anno dalla scomparsa Mimmo Mangano, chef delle più prestigiose navi da crociera e del ristorante Number One

Un anno fa è scomparso Mimmo Mangano, volto noto a Reggio Calabria, chef delle più prestigiose navi da crociera e del ristorante Number One. Lunga la storia di Mangano, il quale all’età di 14 anni è andato via da casa per lavorare e coronare il proprio sogno: diventare cuoco in lussuose navi da crociera. Successivamente è diventato professore alle scuole superiori e aperto il ristorante Number One a Catona. E’ deceduto un anno fa a causa di una grave malattia.