Reggio Calabria, nuova “fontana” sul Corso Garibaldi: dal marciapiede di via Gabriele D’Annunzio zampilla una perdita d’acqua [VIDEO]

26 Gennaio 2022 12:55

Gabriele D’Annunzio ha descritto il Lungomare di Reggio Calabria come il “chilometro più bello d’Italia“, ma proprio nella via che porta il suo nome, a pochi passi dal Lungomare Falcomatà, si assiste al solito contrasto fra le bellezze e gli obbrobri di una città a due facce. In via Gabriele D’Annunzio, situata fra Corso Garibaldi e via Marina, si è formata una “fontana” che zampilla copiosamente fuoriuscendo dal marciapiede. La forza del getto permette di raggiungere gran parte dell’area circostante finendo per bagnare veicoli e persone che passano nelle vicinanze. Chissà cosa ne penserebbe oggi il poeta…