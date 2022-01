Reggio Calabria, muore di Covid a 36 anni: San Roberto piange Gaetano Aglianó

5 Gennaio 2022 00:08

Comunità di San Roberto, a Reggio Calabria, stravolta per la morte del giovane Gaetano Aglianó, causa Covid

Aveva 36 anni, una vita davanti, ma il Covid se l’è portato via. Una tragedia ha sconvolto il piccolo Comune di San Roberto, a Reggio Calabria, che piange la morte di Gaetano Aglianó.

“Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri, i Dipendenti e la Cittadinanza tutta del Comune di San Roberto si stringono attorno alla famiglia ed agli amici del nostro compianto concittadino Gaetano Aglianò, un giovane sanrobertese buono e gentile, generoso e solare, che ha lottato fino alla fine per sconfiggere il COVID-19”, si legge in una nota del Comune. “Il suo esempio sia per noi tutti da monito per non abbassare la guardia e continuare a lottare questa pandemia, uniti affinché il suo ricordo non venga dimenticato”.