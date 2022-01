22 Gennaio 2022 21:02

Reggio Calabria, l’incidente è stato nei pressi del centro commerciale Le ninfee

Serata di incidenti a Reggio Calabria. Dopo lo scontro tra auto e scooter in via Marina alta, un nuovo sinistro si è verificato pochi minuti fa sul viale Calabria nella periferia meridionale della città. L’incidente è stato nei pressi del centro commerciale Le ninfee dove il semaforo che regola il traffico in una strada così frequentata, non è funzionante da mesi. Sul posto sono intervenuti la Polizia e i soccorritori del 118.