Reggio Calabria, deviazioni linee ATAM. La lettera di un cittadino: “Ravagnese, Saracinello, Croce Valanidi e Bovetto completamente isolate” [GALLERY]

Deviazioni delle linee ATAM 111, 113, 114, 115, 119, 122, 35A per i lavori di manutenzione del manto stradale. Lo sfogo di un cittadino: disagi per i trasporti nelle zone di Ravagnese, Saracinello, Croce Valanidi e Bovetto

Dal 29 dicembre ATAM ha annunciato che le linee 111, 113, 114, 115, 119, 122, 35A subiranno un temporanea deviazione per permettere al Comune di effettuare i lavori di ripristino del manto stradale. Una misura necessaria, ma che rischia di isolare dal trasporto pubblico chiunque ne fosse ‘dipendente’ (dai ragazzi con il ritorno nelle scuole ai pensionati) nelle zone di Ravagnese, Saracinello, Croce Valanidi e Bovetto.

Un lettore ha segnalato alla redazione di StrettoWeb le difficoltà con le quali i cittadini sono costretti a confrontarsi: “il 29 dicembre ATAM con una nota ha deviato “temporaneamente” le linee 111, 113, 114, 115, 119, 122, 35A fino al ripristino del manto stradale, manto stradale che dovrà essere ripristinato dal comune (chissà quando), lasciando la zona di Ravagnese-Saracinello-Croce Valanidi-Bovetto completamente isolata, con limitazioni fino a 8km dal capolinea. Sono d’accordo con ATAM per le deviazioni poiché stavano letteralmente distruggendo i mezzi però questo è un altro servizio, uno dei pochi servizi funzionanti, che viene tolto ai cittadini di Reggio Calabria, in particolare all’utenza della zona sud. Giorno 10 gennaio riapriranno le scuole, mi può spiegare il Comune, come fanno i ragazzi ad arrivare a scuola? Perché non tutti hanno la possibilità di essere accompagnati dai genitori, disservizio che pesa anche sulle spalle degli anziani che si ritrovano soli e non possono andare al supermercato, alla posta o semplicemente in ospedale, disservizio che pesa su tutti i cittadini! Il comune preservi almeno un servizio base, minimo, indispensabile, ovvero quello del trasporto pubblico dopo che pulizia, manutenzione, illuminazione e acqua non esistono. Con questa lettera chiedo al comune di ripristinare al più presto il manto stradale, anche perché paghiamo le tasse quindi pretendiamo il ripristino, in modo tale che i mezzi ATAM possano ritornare a percorrere i loro itinerari, i cittadini a riavere un servizio importante e gli automobilisti a non distruggere le proprie auto“.