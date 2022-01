2 Gennaio 2022 20:44

Reggio Calabria: perdita di acqua di fronte la facoltà di Architettura. Da circa 15 giorni il liquido fuoriesce copiosamente

Copiosa perdita di acqua, da circa 15 giorni, in via Margherita Hack a Reggio Calabria di fronte l’entrata della facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea. In città sono tanti i disservizi relativi ad un bene così primario tra perdite e case senza acqua per giorni e giorni. Come si evince dalle FOTO a corredo dell’articolo, lo zampillo che si è creato e esteso e provoca un’enorme fuoriuscita di liquido.