31 Gennaio 2022 13:30

La piccola di due anni è morta ieri all’ospedale Bambino Gesù

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, tenutosi nella giornata odierna, è cominciato con un momento molto emozionante. L’Aula Battaglia ha infatti rispettato un minuto di silenzio per la piccola Ginevra, la bimba di due anni (originaria di Mesoraca, Crotone) positiva al Covid-19 che per essere curata è stata trasferita sabato da Catanzaro a Roma per una grave insufficienza respiratoria. E’ di ieri la tragica notizia della morte avvenuta all’ospedale Bambino Gesù.