Reggio Calabria, brutto incidente a Favazzina: coinvolto motociclista, Suzuki GSX S 750 distrutta da incendio

16 Gennaio 2022 17:13

Favazzina, nell’incidente è rimasto coinvolto un giovane di Reggio Calabria che per fortuna sta bene

Un brutto incidente si è verificato questo pomeriggio a Favazzina, in provincia di Reggio Calabria. In base alle prime frammentarie informazioni nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane motociclista reggino. Le sue condizioni per fortuna non sono preoccupanti mentre la moto che stava conducendo, una Suzuki GSX S750, è stata completamente distrutta da un incendio immediatamente successivo allo scontro. A causa dell’incendio un enorme nube di fumo ha sosvrastato tutta la Costa Viola attirando sul posto molti curiosi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli per ricostruire la dinamica del sinistro.