Reggio Calabria, il Centro studi “Tradizione e Partecipazione” cambia il cartello dell’Arena dello Stretto: “si chiama Arena Ciccio Franco” [GALLERY]

6 Gennaio 2022 20:36

Reggio Calabria, atto dimostrativo del Centro studi “Tradizione e Partecipazione” cambia il cartello dell’Arena dello Stretto. Le immagini

Atto dimostrativo dei membri del Centro studi “Tradizione e Partecipazione” di Reggio Calabria, i quali hanno cambiato la segnaletica dell’Arena. Sul proprio profilo facebook, il noto gruppo, scrive: “no, non è l’ennesimo caso di ignoranza funzionale, ci troviamo dinanzi alla vecchia ignoranza, quella vera e che ignora. Dopo aver avvilito e piegato al proprio fanatismo anche la toponomastica, questi esponenti nostrani della “cancel culture”, si ostinano con esasperata presunzione ( va sempre a braccetto con l’ignoranza) a non voler chiamare con il loro nome alcuni luoghi della nostra città. Ed allora, ristabilire il corretto nome dei luoghi, non è un atto vandalico, ma un atto di giustizia nei confronti di chi veramente sacrificò tutto se stesso per il bene della Città. Si chiama Arena Ciccio Franco”.