16 Gennaio 2022 16:11

Gambarie: splendida domenica di neve con tante persone che si divertono anche se la coltre bianca, a causa dell’innalzamento delle temperature, si sta sciogliendo

Straordinaria domenica di neve a Gambarie caratterizzata da un paesaggio fiabesco e con tante famiglie che si divertono. Purtroppo la coltre bianca è in fase di scioglimento a causa delle alte temperature (si registrano +6°) e non nevicherà nemmeno nei prossimi giorni, mentre il cielo è nuvoloso e si registra della nebbia. Giornata mite anche a Reggio Calabria con ben +15° e clima mite. In alto la FOTOGALLERY completa.