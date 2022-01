“No Green Pass”: sabato di mobilitazione in tutta Europa, manifestazioni anche in Italia [GALLERY]

22 Gennaio 2022 20:35

Covid: sono migliaia i cittadini europei che si sono radunati nelle capitali europee per protestare contro i pass vaccinali

Altro sabato di mobilitazione in tutta Europa per protestare contro i pass vaccinali. Manifestazioni con migliaia di persone ci sono stati a Helsinki, Londra, Parigi, Stoccolma, ma anche in Italia, a Roma e Milano in particolare. In Svezia, dove è richiesta la vaccinazione per partecipare a eventi al chiuso con più di 50 persone, circa 3.000 manifestanti hanno marciato nel centro di Stoccolma. In Finlandia circa 4.000 persone hanno marciato oggi per le strade del centro di Helsinki per protestare. La manifestazione è stata organizzata da un gruppo chiamato World Wide Demonstration. E le manifestazioni non sono mancate nemmeno in Italia, con cortei organizzati a Roma e Milano, con i soliti slogan contro l’obbligo vaccinale, un netto “no” al vaccino ai bambini. Si sono registrati cori contro il Governo Draghi, il Ministro Speranza ed il Green Pass. In alto la FOTOGALLERY completa.