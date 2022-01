New York, incendio killer in un condominio: 19 morti tra cui 9 bimbi [FOTO]

9 Gennaio 2022 21:44

New York, incendio killer in un condominio: 19 morti tra cui 9 bimbi, oltre 50 i feriti, 13 dei quali versano in gravi condizioni

E’ strage per un incendio in un condominio a New York: almeno 19 persone, tra cui nove bambini, oltre 50 i feriti, 13 dei quali versano in gravi condizioni. Per domare le fiamme sono intervenuti circa 200 vigili del fuoco. Ad ora non si conoscono i motivi del rogo. E’ uno degli incendi peggiori della storia recente della città”, ha detto il capo dei Vigili del Fuoco di New York. “E’ un momento terribile, terribile per la città, una situazione tremenda”, ha affermato il neo sindaco, Eric Adams. In alto la FOTOGALLERY.