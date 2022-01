Morte Gianni Di Marzio: martedì i funerali al Duomo di Padova, minuto di silenzio a Cosenza [FOTO]

22 Gennaio 2022 21:46

Morte Gianni Di Marzio: martedì i funerali al Duomo di Padova. L’ex allenatore e dirigente sportivo si è spento all’età di 82 anni

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo, deceduto all’età di 82 anni. Il figlio Gianluca, noto giornalista di Sky, sul proprio profilo facebook, ringrazia di “cuore tutti quelli che ci stanno dedicando pensieri dolci e parole affettuose, i primi striscioni negli stadi, il minuto di silenzio a Cosenza, le testimonianze così delicate e sensibili che accompagnano il dolore della mia famiglia con un sorriso. Per chi volesse salutarlo, in chiesa e non nel suo amato stadio, papà Gianni vi aspetta al Duomo di Padova, martedì 25 alle ore 15:00. I funerali saranno preceduti dalla camera ardente che inizierà domani e terminerà martedì, in Via Turazza 23 (Padova), con le seguenti disponibilità di accesso: Domenica 23/01, 10:00/12:00 e 15:00/17:00, Lunedì 24/01, 9:00/12:30 e 14:30/18:00, Martedì 25/01, 9:00/14:00. Per prenotazione 049-8021212 o www.fhsantinello.it”.

Nella sua carriera da tecnico Di Marzio ha allenato Juve Stabia, Brindisi, Catanzaro, Napoli, Genoa, Lecce, Catania, Padova, Cosenza, Catanzaro, Cosenza e Palermo. E’ stato anche dirigente e osservatore: scoprì tra i tanti campioni il talento di Diego Armando Maradona.