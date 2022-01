4 Gennaio 2022 15:39

Il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta d’urgenza per la trattazione della proposta di deliberazione relativa al Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2020

Domani, mercoledì 5, alle ore 11.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta d’urgenza per la trattazione della proposta di deliberazione relativa al Rendiconto di Gestione Esercizio Finanziario 2020. L’odierna seduta è stata aggiornata per mancanza del numero legale prima ad un’ora e poi alle successive ventiquattr’ore, cioè a domani, mercoledì 5, alle ore 11.30.