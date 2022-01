Macron, parole forti contro i francesi: “voglio rompere le palle ai no vax, farli incazzare”

5 Gennaio 2022 17:25

Parole dure e termini forti utilizzati da parte del presidente francese Emmanuel Macron contro tutti coloro che non vogliono vaccinarsi contro il Covid

Parole sicuramente destinate a far discutere. Sono quelle di Emmanuel Macron. Il presidente francese, in un’intervista a Le Parisien, ha infatti usato termini duri contro tutti coloro che non vogliono vaccinarsi contro il Covid. “I no vax – ha detto – arrivano a minare quella che è la solidità di una nazione”. Ha espresso la sua “voglia di rompere le palle e continueremo a farlo fino alla fine, questa è la strategia. Quasi tutte le persone, oltre il 90%, hanno aderito alla vaccinazione ed è una minoranza molto piccola quella che resiste Come la riduciamo? La riduciamo, mi spiace dirlo così, facendoli incazzare ancora di più. Io non sono per far incazzare i francesi ma i non vaccinati voglio davvero farli incazzare. Non li metterò in prigione, non li vaccinerò con la forza. E allora dovete dirglielo: dal 15 gennaio non potrete più andare al ristorante, non potrete più andare a prendere un caffè, non potrete più andare a teatro, non potrete più andare al cinema… Quando la mia libertà minaccia la libertà degli altri, divento irresponsabile. Un irresponsabile non è più cittadino”.