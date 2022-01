Juventus-Napoli, l’Asl ferma tre calciatori partenopei in volo per Torino: non hanno la 3ª dose e sono stati a contatto con dei positivi

5 Gennaio 2022 21:06

L’Asl Napoli 2 Nord ha fermato Zielinski, Lobotka e Rrhamani del Napoli, già in viaggio per Torino in vista della gara contro la Juventus: i 3 non hanno al 3ª dose e dovranno osservare un periodo di quarantena dopo essere stati a contatto con dei positivi

Caos Covid in Serie A. Juventus-Napoli è stata nuovamente a rischio rinvio, o per meglio dire a rischio “sconfitta a tavolino, penalizzazione, ricorso e rinvio”, come da precedente avvenuto l’anno scorso. Questa volta il Napoli ha avuto l’ok per la trasferta di Torino, ma l’Asl Napoli 2 Nord è intervenuto ugualmente per fermare 3 calciatori nonostante fossero già in volo verso l’Aeroporto di Caselle. Zielinski, Lobotka e Rrhamani non saranno della partita. I tre calciatori, secondo i controlli effettuati dall’Asl, non hanno la terza dose di vaccino e si sono sottoposti alla seconda da oltre 120 giorni, dunque in caso di contatto con dei positivi (i compagni di squadra Meret, Mario Rui e Malcuit sono risultati positivi nelle ultime ore) devono osservare un periodo di quarantena.