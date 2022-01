Gioia Tauro, si insiste col tracciamento: drive-in allestito al polivalente, le info

4 Gennaio 2022 14:38

Il servizio inizierà alle 15.30 di oggi e sarà gestito dall’USCA

Il Comune di Gioia Tauro informa i cittadini che dalle ore 15.30 di oggi verrà effettuato il drive-in da parte dell’USCA per i tamponi molecolari presso il campo sportivo polivalente, strada provinciale per Rizziconi.

Questa inceve la situazione Covid-19 a Gioia Tauro sino alla giornata di ieri, 3 gennaio 2022:

Positivi Prefettura 224 (tamponi molecolari)

Positivi Laboratori 5 (tamponi antigenici)

Positivi Farmacia 84 (Test antigenico rapido)

Guariti 1429

Deceduti 22

“Continuano ad aumentare i casi Covid-19 – si legge sulla nota del Comune – . Non ci possono essere ulteriori dubbi: se vogliamo sconfiggere il virus dobbiamo essere tutti vaccinati ed evitare i momenti di assembramento e i luoghi affollati. Il nostro fragile sistema sanitario è allo stremo e rischiamo di non riuscire a gestire i pazienti Covid-19 e neanche le prestazioni ordinarie.

Noi tutti dobbiamo fare la nostra parte fino in fondo attraverso l’uso del “buon senso”, della “ragionevolezza” e della “responsabilità”. Un appello a tutti i cittadini a vaccinarsi e a rispettare le tre semplici regole prudenziali anticovid. Il vaccino è l’unico strumento concreto che abbiamo di lotta al Covid-19 e alle sue varianti evolutive. Pertanto invitiamo tutti i nostri concittadini che ancora non si sono vaccinati a presentarsi al centro vaccini dell’Ospedale Civile Giovanni XXIII, anche senza prenotazione, con la tessera sanitaria e a vaccinarsi prima possibile. L’orario di apertura del centro vaccinale è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.30. Da lunedì, 20 Dicembre e dalle ore 15 è iniziata la vaccinazione pediatrica per i ragazzi compresi tra 5 e 11 anni, previa prenotazione sulla piattaforma digitale. Il vaccino salva la vita!”, conclude la nota.