“Molti bambini ricoverati ‘con’ Covid, ma non ‘per’ il Covid”: Fauci svela la verità e anche in Italia qualcosa potrebbe cambiare…

4 Gennaio 2022 21:00

Il consulente per la pandemia del presidente Biden ha spiegato che alcuni bambini, attualmente elencati come “ricoverati Covid”, potrebbero effettivamente ricevere cure in ospedale per “una gamba rotta o un’appendicite”, piuttosto che per complicanze legate al virus

Il dottor Anthony Fauci non si ritiene preoccupato dall’aumento del numero di bambini ricoverati negli Stati Uniti, nonostante la variante Omicron stia continuando la sua rapida diffusione. Parlando ai microfoni di MSNBC, l’immunologo e consulente della Casa Bianca per l’emergenza Covid-19 ha spiegato infatti che alcuni dei bambini attualmente in ospedale sono ricoverati e positivi al Covid, ma non sono “ricoverati a causa del Covid”. Fauci ha aggiunto poi che alcuni bambini, attualmente elencati come ricoverati in ospedale con Covid potrebbero effettivamente ricevere cure per “una gamba rotta o un’appendicite”, piuttosto che per complicanze legate al virus.

L’immunologo americano porta questa tesi perché avrebbe chiesto all’esecutivo del presidente Joe Biden di modificare il calcolo dei ricoveri per Covid. Tale istanza è stata portata avanti anche dai governatori in Italia nel corso dell’odiernaConferenza Stato-Regioni organizzata in vista delle prossime misure che il Governo Draghi sarà chiamato a varare. “Ma gli insulti da negazionista che mi sono presa dagli “amici di sinistra” e dalle “amiche femministe” quando lo dicevo ad aprile 2020!? Uno dei primi argomenti tabù è stato “morto per” o “morto con covid-19”, e ora finalmente lo si sta sdoganando. Meglio tardi che mai ma le aggressioni subite non le dimentico. E ora persino Fauci il 31 dicembre parla del fatto che i bambini sono contati come ospedalizzati per covid-19 ma in realtà sono entrati per altri motivi…”, ha commentato la dott.ssa Sara Gandini. L’epidemiologa/biostatistica e direttrice dal 2018 dell’unità “Molecular and Pharmaco-Epidemiology” presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano (IEO) e docente dell’European School of Molecular Medicine di Milano (SEMM) da oltre un anno denuncia questa situazione che sicuramente fa apparire la pandemia del Covid-19 diversa da quella che è in realtà.