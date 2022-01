4 Gennaio 2022 10:41

Il DLF di Reggio Calabria comunica il rinvio delle iniziative del 7 e dell’8 gennaio 2022: modifiche alla “Festa della Befana” per i figli dei soci

Si avvisano i soci del DLF di Reggio Calabria, e i cittadini tutti, che le iniziative di carattere culturale da tenersi presso il Cineteatro Metropolitano:

Venerdì 07 Gennaio 2022 — presentazione del libro del prof. Girolamo Lo Verso “Quando Giovanni diventò Falcone”

Sabato 08 Gennaio 2022 — presentazione del libro di Antonio Calabrò “Prenderò il dolore tra le braccia”

per motivi inerenti alla pandemia saranno rinviati.

Per quanto riguarda, invece, la Festa della Befana per i figli dei soci, non sarà fatto lo spettacolo già in programma, ma, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid 19, i giocattoli saranno distribuiti dalle ore 15:00 alle ore 20:00 del 05 Gennaio 2022.