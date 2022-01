Coronavirus, le Regioni chiedono una modifica nel calcolo dei ricoveri: “basta includere i positivi che sono ricoverati per altro motivo, numeri gonfiati”

4 Gennaio 2022 18:25

Coronavirus, le Regioni chiedono una modifica nel calcolo dei ricoveri

Modificare il calcolo dei ricoveri per Covid. A quanto si apprende, la richiesta sarebbe stata sollevata dalle Regioni che oggi si sono riunite nella Conferenza dei presidenti in vista delle prossime misure che il governo sarà chiamato a varare. Le Regioni chiedono cioè di rivedere il calcolo non includendo nelle statistiche dei ricoverati per Covid quei malati che, ricoverati per altri motivi, sono stati per prassi sottoposti al tampone e trovati positivi magari asintomatici. Il calcolo dei ricoveri incide sulle statistiche legate alla pressione negli ospedali fino alla definizione delle fasce legate alle restrizioni.