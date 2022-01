Coronavirus, Alemanno: “tampone positivo ma il mio super green pass risulta ancora valido”

5 Gennaio 2022 16:09

Coronavirus, Alemanno: “quanti positivi circolano liberamente nel Lazio?”

“Forse i giornali dovrebbero occuparsi meno della Regione Lombardia e di più dell’inefficienza della Regione Lazio. Lunedì sono risultato positivo al Covid-19 con un tampone molecolare, oggi siamo a mercoledì e il mio ‘super green pass’ (da due dosi di vaccino) risulta ancora regolarmente valido“. E’ quanto fa sapere all’Adnkronos l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. “Sono ovviamente in quarantena da lunedì fino a quando non risulterò negativo ad un nuovo tampone, ma questo a quanto pare è affidato solo al mio personale senso civico, visto che i controlli ufficiali regionali sembrano non funzionare – continua – Nella stessa situazione si trova anche la mia compagna. Mi domando: quanti altri positivi accertati dai tamponi si trovano nella nostra stessa situazione? E quanti di questi circolano liberamente nella Regione Lazio?”.