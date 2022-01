Chi è Noemi David? La giovane conduttrice messinese del programma di Rai 2 “Ci vuole un fiore – Italian green”

4 Gennaio 2022 12:27

La messinese Noemi David condurrà insieme a Marco Martinelli, Mario Acampa e Riccardo Cresci un nuovo programma dal titolo “Ci vuole un fiore – Italian green” che andrà in onda su Rai 2 mercoledì 5 gennaio alle ore 08:45

La messinese Noemi David condurrà insieme a Marco Martinelli, Mario Acampa e Riccardo Cresci un nuovo programma dal titolo “Ci vuole un fiore – Italian green” che andrà in onda su Rai 2 mercoledì 5 gennaio alle ore 08.45. “Ci vuole un fiore – Italian green” è un viaggio attraverso le eccellenze italiane che, in diversi settori, rappresentano un modello di attenzione al green e alla sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e della transizione ecologica.

Ad accompagnare i quattro giovani conduttori anche Orietta Berti e i bambini dell’Antoniano, Stefano Dominella, Bruno Vespa, Antonella Clerici, Mario Tozzi, Al Bano, Donatella Bianchi, Federico Quaranta, Marco Mazzocchi e Giorgio Parisi. Il programma è ideato e prodotto da Gianluigi Polisena, scritto da due autori RAI, Peppe Tortora e Alessandro Migliaccio, e dal giornalista di Latina, Fabio Benvenuti, con la regia di Stefano Sartini.

Noemi David ha ventuno anni, ma calpesta palcoscenici, conduce interviste, affronta telecamere sin dai tempi del liceo. Conduttrice del Fotogramma d’oro Film Festival, del Festival InCanto Mediterraneo e del Milazzo Film Festival. Durante lo scorso anno (2021) ha intervistato Carlo Conti in diretta Instagram. Attualmente, è il volto femminile di Skuola.net, la più grande community per studenti in Italia.