Catanzaro: Giusi Princi incontra una rappresentanza del Gruppo di “Professione Psicologo” [FOTO]

23 Gennaio 2022 16:54

Venerdì 21 gennaio 2022, presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, è stata ricevuta dalla Vice Presidente Regione Calabria, Dott.ssa Giuseppina Princi, una rappresentanza del Gruppo di “Professione Psicologo”, Armodio Lombardo, Marco Pingitore, Angelo Luigi Triglia e Rocco Chizzoniti, per discutere delle due innovative proposte di legge regionale sullo Psicologo di Base e sullo Psicologo Scolastico che il gruppo di psicologhe e psicologi ha elaborato e trasmesso nei giorni scorsi al Presidente Roberto Occhiuto e alla Dott.ssa Princi, a fronte della grande attenzione e sensibilità rivolta verso le urgenze del comparto sanitario calabrese. Durante l’incontro con la VicePresidente sono state illustrate sia le due proposte che tutte le criticità del sistema sanitario regionale in materia di benessere psicologico. Il gruppo di psicologi intervenuto, da anni attivo sul territorio per la promozione e la tutela della professione psicologica in Calabria, impegnato anche nell’Ordine Psicologi Calabria, di cui è Presidente il Dott. Lombardo e Segretario il Dott. Pingitore, ha evidenziato la drastica carenza di psicologi nei servizi pubblici in un contesto sempre più problematico a seguito dell’emergenza sanitaria. Il Dott. Lombardo ha pertanto sottolineato l’utilità dello Psicologo di Cure Primarie in Calabria così come dello Psicologo Scolastico, registrando il pregevole interessamento della Dott.ssa Princi a colmare i numerosi gap da troppo tempo trascurati. Sono stati infatti richiesti urgenti interventi di reclutamento di psicologi e psicologhe attraverso la realizzazione di concorsi e l’utilizzo delle graduatorie esistenti, ponendo all’attenzione della VicePresidente anche la situazione dei colleghi dell’ex equipe psico-socio-pedagogiche per tempestive soluzioni a tutti i vari problemi riscontrati. La Dott.ssa Princi ha interloquito su ogni aspetto esaminandolo approfonditamente e, all’esito del proficuo incontro, si è confrontata sugli step necessari che insieme al Presidente e alla Giunta metteranno in atto per rispondere a tutte le esigenze discusse, al fine di concretizzare ogni proposta e azione, programmando infine i prossimi colloqui operativi con la delegazione di psicologi. Il Gruppo di Professione Psicologo, in conclusione, desidera “ringraziare sentitamente la VicePresidente Dott.ssa Giuseppina Princi, per l’accoglienza e il fattivo incontro, e il Presidente Roberto Occhiuto per tutta la disponibilità e l’impegno spesi sul campo per potenziare la sanità calabrese a beneficio della popolazione, avendo anche dimostrato di non sottovalutare l’aspetto determinante e fondamentale della salute psicologica. La Calabria ha bisogno di ripartire proprio puntando sul benessere psicofisico dei cittadini quale importante

leva di sviluppo del territorio e prevenzione del disagio”.