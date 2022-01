5 Gennaio 2022 15:38

Un’auto distrutta dalle fiamme sulla Jonio-Tirreno a Mammola,

Paura questa mattina sulla Jonio-Tirreno nella zona della Limina e precisamente a Mammola, provincia di Reggio Calabria. Un’auto ha preso fuoco, sembrerebbe per autocombustione, sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ma purtroppo per il mezzo non c’è stato nulla da fare.