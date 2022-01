L’Acr Messina si vaccina: “staff e calciatori sottoposti alla terza dose” [VIDEO]

4 Gennaio 2022 17:24

Staff e calciatori dell’Acr Messina si sono sottoposti quest’oggi alla somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid

“Staff e calciatori biancoscudati sottoposti alla terza dose di vaccino anti-COVID. La Società intende ringraziare il COMMISSARIO AD ACTA PER L’EMERGENZA COVID-19 per la fattiva collaborazione dimostrata negli ultimi mesi, col solo obbiettivo di garantire la salvaguardia dei propri tesserati in osservanza alla direttive ministeriali”. Questa la breve nota ufficiale con cui l’Acr Messina comunica che staff e calciatori si sono sottoposti oggi alla terza dose del vaccino anti-Covid. Di seguito il video.