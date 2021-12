Successo a Cittanova e a Reggio Calabria per il live di Barreca [FOTO]

31 Dicembre 2021 15:24

Successo a Cittanova e a Reggio Calabria per il live di Barreca. Un anno intenso e ricco di soddisfazioni che proietta l’artista verso nuovi progetti

Un momento di bellezza e buona musica, emozioni e calore. Il concerto di Barreca a Cittanova lo scorso 29 dicembre ha confermato le attese, regalando al pubblico uno spettacolo intenso e coinvolgente. Nonostante il momento difficile, l’evento dell’artista calabrese ha attirato un numeroso pubblico che ha potuto apprezzare interamente le canzoni del suo primo album Dall’altra parte del giorno: ballad romantiche ed esistenziali, testi profondi e mai banali, che risuonano di sentimenti e pensieri condivisi. Raffinata e appassionante la performance dell’ospite speciale Mauro Ermanno Giovanardi, cantautore tra i più apprezzati della scena indipendente italiana, noto anche come voce e fondatore del gruppo La Crus. Dopo essersi esibito in alcuni tra i suoi brani più famosi, tra cui l’indimenticabile Io confesso, l’artista ha duettato con Barreca su un assoluto capolavoro, La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De Andrè. In scaletta, anche brani che sono stati molto importanti nel percorso del giovane cantante, come Carte da decifrare di Ivano Fossati e L’animale di Battiato, tra gli altri; ma anche un testo rock, apparentemente lontano dal suo stile, Forma e sostanza del CSI, che ha interpretato con grinta con la sua band. Sul palco del Teatro Gentile, animato da un meraviglioso gioco di luci, insieme a Barreca, formidabili musicisti professionisti, che già più volte lo hanno accompagnato durante la sua carriera e nell’ultimo tour: Riccardo Anastasi al pianoforte e tastiere, che firma la produzione artistica dell’intero album; alla batteria Alberto Catania; alle chitarre Massimo Garritano; al basso Crispino Mangano e Davide Sergi; il polistrumentista Matteo Scarcella; e la splendida voce di Natalia Saffioti.

Barreca è stato sul palco con emozione non nascosta e con personalità, coinvolgendo il pubblico con le sue riflessioni legate anche ai tempi problematici che stiamo vivendo. “La musica e la bellezza possono essere un’àncora oggi, impariamo l’arte delle pause, della lentezza, dei toni sommessi, per proteggerci da un tempo urlato e pieno di paure”, il messaggio finale del cantante. Il concerto, prodotto da Show net di Ruggero Pegna, nell’ambito della rassegna Fatti di Musica 2021, si è avvalso del patrocinio del Comune di Cittanova; il Sindaco Francesco Cosentino, con grande sensibilità, ha sostenuto da subito il progetto, credendo in un talento della sua terra e nel valore dell’arte, proprio in un momento difficile per la cultura in generale. L’evento suggella un anno ricco di soddisfazioni per l’artista che ha intrapreso la carriera di solista, dopo una lunga gavetta, e apre la strada a nuovi progetti. Una produzione tutta calabrese che lo ha proiettato nel panorama musicale italiano con riconoscimenti, apprezzamenti della critica e importanti collaborazioni. Un ultimo momento di questo anno assolutamente intenso, infine, il 30 dicembre al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria, con la partecipazione all’evento “Calabria Fest Tutta italiana”. Insieme a grandi artisti della musica italiana, tra cui Federico Zampaglione, Barreca si è esibito nello spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale Art-Music&Co, per la direzione artistica di Ruggero Pegna, ed è stato premiato come “Top of the Year 2021”.