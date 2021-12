Paura in Sicilia: esplode bombola e crolla palazzina di 4 piani, ci sarebbero persone sotto le macerie [FOTO]

11 Dicembre 2021 22:02

Sicilia: una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa e lo stabile di 4 piani sarebbe crollato

Paura in Sicilia dove una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa, nell’agrigentino, e lo stabile di quattro piani sarebbe crollato. Ci sarebbero persone sotto le macerie ed i Vigili del Fuoco stanno domando le fiamme che si sono sviluppate. Sul posto si trovano i carabinieri di Ravanusa e Licata. “Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c’è stato un disastro. Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe”, ha detto in una diretta su Facebook il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo. In alto la FOTOGALLERY.

Disperse 12 persone tra cui 3 bimbi

Nell’esplosione di una palazzina a Ravanusa sarebbero disperse 12 persone tra cui tre bambini e una coppia di giovani sposi con lei incinta.