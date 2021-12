San Filippo del Mela: Francesco Pirri vince la 7ª edizione di Cantando Sanremo

27 Dicembre 2021 18:07

Francesco Pirri vince la 7ª edizzione di Cantando Sanremo. Sul podio anche Maria Elena Torre e Antonio Cannistrà

Francesco Pirri ha vinto la 7ª edizione del Festival Cantando Sanremo, ideato dall’Arf Spettacoli, che si è svolto nell’accogliente Teatro Parrocchiale Massimiliano Kolbe di San Filippo del Mela. Un viaggio musicale tra le canzoni del Festival dei fiori dal 1951 al 2021 eseguite dai tredici cantanti selezionati in tutta la provincia di Messina.

Francesco Pirri, di Novara di Sicilia, ha incantato la giuria tecnica cantando la “Voce del silenzio” di Tony Monaco, che nel lontano 1968 si classificò al 14° posto. Sul podio della 7ª edizione Maria Elena Torre di Barcellona Pozzo di Gotto, seconda classificata e Premio Parrocchia Santi Filippo e Giacomo, con “Come Saprei” di Giorgia e al terzo Antonio Cannistrà di Torregrotta con la canzone “I tuoi particolari” di Ultimo secondo alla kermesse canora del 2016.

Premi speciali anche per Samuela Giorgianni di Falcone che si è aggiudicata il Premio Critica Giornalistica, mentre Noemi Sottile ha vinto il Premio Miglior Interpretazione. Tra i giurati la docente universitaria Katia Trifirò, il Presidente NEM Salvatore Battaglia, il conduttore televisivo Anthony Peth, il pianista Filippo Lui, il presidente dell’UPCF Claudio Cambria, la giornalista di Telespazio Irene Galati, l’editore di RED Carpet Umberto garibaldi, il Direttore Artistico del Premio Apoxiomeno Orazio Anania e l’autore, attore e regista Fabio La Rosa.

Ospiti della serata la Ragazza dell’Anno 2021 Martina Nobile e la cantautrice barcellonese Gabriella Bisignano che ha proposto un meraviglioso medley con le canzoni: Vorrei incontrarti fra 100 anni di Ron, Fiumi di parole dei Jalisse e Amare canzone presentata al festival del 2021 da “La Rappresentante di lista”. La kermesse canora è stata presentata da Francesco Anania. Molto soddisfatto il Parrocco Padre Nunzio Triglia che ha seguito con interesse l’evento e alla fine ha intonato un coinvolgente “Tu scendi dalle stelle” coinvolgendo cantanti e pubblico.

Durante la serata sono stati assegnati i “Premi per il sociale – Infodrive”. A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati: l’attore, autore e regista Fabio La Rosa ideatore del teatro emozionale; il musicista e compositore mantovano Filippo Lui: l’Associazione Teatrale filippese “Le Nuove Immagini”, a Roberto Capone e Francesco Milazzo per l’opera costante svolta a favore della parrocchia di San Filippo del Mela prestata e per il volontariato è stato premiato Saro Visicaro, presidente dell’associazione “Meter&Miles” di Messina per i numerosi progetti sviluppati a favore dei diversamente abili.