Pallacanestro Viola, una vittoria sotto l’albero! Fall ne mette 22, Cassino si arrende 82-65

23 Dicembre 2021 20:46

La Pallacanestro Viola torna in campo, appena prima di Natale, contro BPC Virtus Cassino per il recupero della 10ª Giornata di Serie B

Si torna in campo a 4 giorni dalla clamorosa tripla di Amar Balic che ha deciso la sfida contro Monopoli sulla sirena finale del quarto quarto di gara. Tutti i tifosi neroarancio hanno ancora negli occhi quella giocata fortunata sì, ma che ha ripagato almeno in parte il conto aperto con la sfortuna che la squadra reggina stava accumulando da un po’ di partite. Una vittoria, quella di domenica scorsa, arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza, in grado di interrompere una striscia di 4 ko consecutivi. Oggi la Pallacanestro Viola torna in campo nell’ultima gara del 2021 contro la PBC Virtus Cassino, match di recupero del 10° turno. I neroarancio hanno l’occasione di poter ottenere 2 punti pesanti contro un’altra squadra che lotta per salvarsi, spingendo i laziali a -4. Il tutto mentre si gioca Formia-Avellino, recupero della 13ª Giornata, con i campani che in caso di vittoria (Formia ha 12 sconfitte in 12 gare) si rilancerebbero pericolosamente in zona Playout. I due punti di oggi pesano tantissimo. StrettoWeb seguirà la gara LIVE dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-BPC Virtus Cassino LIVE

Fine partita! – La Pallacanestro Viola vince! Grande gara dei neroarancio che, a parte un po’ di rilassatezza nel secondo quarto di gara, restano sempre in controllo. MPV Yande Fall, devastante nel pitturato con 22 punti. Sono 16 i punti di Duranti, 15 per Ingrosso. Un ottimo modo per chiudere l’anno e augurare buon Natale ai tifosi-1

4°Q – Provenzani dalla lunetta: 1/2. 82-62

4°Q – Balic in lunetta: 1/2. 82-61

4°Q – Due per Moffa. 81-61

4°Q – Ancora Yande, ingiocabile l’abbiamo già detto? 22 punti e 9 rimbalzi. 81-59

4°Q – Due di Fall in post, ingiocabile oggi il Re Leone! 79-59

4°Q – Fallo antisportivo su Balic in ripartenza: 2/2. 77-56

4°Q – Palla sporcata a Duranti, la raccoglie Klacar che si alza da dietro l’arco: tripla! 75-56

4°Q – Preciso Klacar da fuori, tripla! 72-56

4°Q – Due punti per Teghini, poi altri due per Idrissou. 69-56

4°Q – Ly-Lee in lunetta: 2/2. 69-52

4°Q – Tripla di Moffa. Rimedia Duranti da 2.. 69-50

4°Q – Idrissou, 2 punti. 67-47

Fine 3°Q! – Terzo quarto di gara a dir poco perfetto della Pallacanestro Viola. Sugli scudi Yande Fall con 18 punti, 15 per Ingrosso, 14 per Duranti.

3°Q – Tripla di Ingrosso! Viola perfetta nel terzo quarto. 67-45

3°Q – Due per Ingrosso, risponde Ly-Lee. 64-45

3°Q – Ani in lunetta 1/2. Come Duranti 1/2. 62-43

3°Q – Ly-Lee ancora da sotto, altri 2. Poi ancora 2. 61-42

3°Q – Ly-Lee in tap-in, due punti. 61-38

3°Q – Due con fallo per Fall!!! Libero dentro, gioco da 3 punti completato. 61-36

3°Q – Tripla di Duranti!!! 58-36

3°Q – Si alza dalla media Balic, elegante e preciso. 55-36

3°Q – Stoppata di Barrile che sul ribaltamento ne mette due al vetro. 53-36

3°Q – Ingrosso si lancia in penetrazione senza paura: 2 punti con fallo, libero out. Peccato! 51-36

3°Q – Ly-Lee, 2 punti. Risponde Balic da 3! 49-36

3°Q – Tutto solo Provenzani: tripla. 46-34

3°Q – Fallo su Fall che sfiora il gioco da 3 punti, la palla però esce. In lunetta Yande fa 1/2. 46-31

3°Q – Due punti per Fall. 45-31

Fine 1°Tempo! – Viola meritatamente avanti 43-31. I neroarancio reggono l’impeto di Cassino, blindano la difesa e trovano continuità in attacco. Sono 12 i punti di Yande Fall, 10 quelli di Duranti.

2°Q – Fallo su Gaetano nel pitturato, 2/2 ai liberi. 43-31

2°Q – Due per Lestini. 41-31

2°Q – Che azione della Viola! Passaggio no-look dietro la schiena di Fall, palla che dall’angolo arriva in punta per Balic che la mette da 3! 41-29

2°Q – In lunetta Ly-Lee 1/2. 38-29

2°Q – Lestini in lunetta: 1/2. 38-28

2°Q – Penetra Balic, scarico in angolo per Klacar che brucia la retina! Cassino accusa il colpo e perde palla, Fall ne approfitta e ne mette subito altri due! 38-27

2°Q – Fall in area, ingiocabile. 33-27

2°Q – Klacar, due punti in post e ‘mezzo’ fallo… non fischiato. 31-27

2°Q – Niente sfondamento su Duranti, Provenzani ne mette 2 facili. 29-27

2°Q – Ly-Lee dalla media, retina. 29-25

2°Q – Teghini da 2, risponde Fall. 29-23

2°Q – Gaetano a rimbalzo e due punti, si iscrive al tabellino “Magic Frank”. 27-21

2°Q – Ingrosso in layup. 25-21

2°Q – Tripla di Moffa in apertura. 23-21

Fine 1° Q! – Pallacanestro Viola avanti 23-18 al termine dei primi 10 minuti di gioco. Partenza decisa dei neroarancio che arrivano alla doppia cifra di vantaggio, poi si rilassano un po’ e permettono il rientro di Cassino.

1°Q – Provenzani ai liberi: 1/2. 23-18

1°Q – Klacar pesca Fall, due punti. Torna a segnare la Viola. 23-17

1°Q – Tripla di Moffa, torna sotto Cassino… 21-17

1°Q – Due per Teghini, che si ripete poco dopo con contatto. 21-14

1°Q – Ani in lunetta: 1/2, torna a segnare Cassino. 21-10

1°Q – Ingrosso!!! Altra tripla! 21-9

1°Q – Yande Fall, accelera la Viola! 18-9

1°Q – Ancora Duranti, è in fiducia l’italo-brasiliano. 16-9

1°Q – Finta di passaggio e tripla che rotea sul ferro ed entra. Cortesia di Bruno Duranti. 14-9

1°Q – Mani educate per Ly-Lee dalla media 11-9

1°Q – Fallo su Klacar che va in lunetta: 1/2. 11-7

1°Q – Due per Teghini, risponde Fall. 10-7

1°Q – Tripla di Ingrosso! 8-5

1°Q – Due punti per Ani, risponde Duranti da 3! Parità! 5-5

1°Q – Tripla di Ly-Lee, tutto solo in punta. Risponde Duranti da 2. 2-3

1°Q – Palla a due, si comincia!

18:45 – Tutto pronto per la sfida tra Pallacanestro Viola e BPC Virtus Cassino, match valido per il recupero della 10ª Giornata di Serie B. I neroarancio vengono da un successo contro Monopoli arrivato con una tripla clamorosa sulla sirena e vogliono dar seguito a quella vittoria con altri 2 punti nell’ultima gara del 2021. La vittoria odierna sarebbe importantissima perchè arriverebbe contro una delle dirette concorrenti per la salvezza.