Reggio Calabria, largo Botteghelle ridotto a una discarica di spazzatura. I cittadini: “paghiamo le tasse per vivere fra immondizia e topi” [GALLERY]

17 Dicembre 2021 18:44

Largo Botteghelle ridotto a una discarica di spazzatura: i cittadini di Reggio Calabria pagano le tasse ma la situazione non accenna a migliorare

Una scuola, una piazzetta, un palazzetto sportivo e dei campetti di calcio. Quattro luoghi che conciliano cultura, sport e tempo libero, dedicati in particolar modo ai più piccini. Quattro luoghi costretti a convivere con spazzatura, sporcizia e topi. È la situazione di largo Botteghelle, lamentata dai cittadini di zona che pagano tasse molto alte per quello che, ad oggi, resta un disservizio più che un servizio. Nella nostra gallery è documentato lo stato della situazione con cestini che strabordano, carte e rifiuti che sporcano il parchetto, sacchi della spazzatura ammassati a bordo strada. Un lettore scrive la propria richiesta alla redazione di StrettoWeb pregando di dare voce a una situazione ormai insostenibile: “nonostante tutti i proclami del f.f. Brunetti nulla è cambiato, anzi è peggiorato. Se prima AVR svuotava quei pochi cestini stradali, adesso non lo fanno più. Noi paghiamo regolarmente le tasse, ma siamo costretti a vivere in mezzo all’immondizia e ai topi, questa città è diventata invivibile“.