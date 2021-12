Reggio Calabria, ripartono le assemblee civiche. I cittadini delusi: “Brunetti ha rimandato a martedì l’incontro” [VIDEO]

10 Dicembre 2021 18:44

Nonostante la pioggia il gruppo MITI Unione del Sud e la Rete dei Comitati di quartiere della città di Reggio Calabria si sono riuniti per fare il punto della situazione. Si sarebbero aspettati la presenza del Vicesindaco Brunetti, che però ha comunicato l’assenza per un impegno istituzionale

I cittadini di Reggio Calabria ripartono con le assemblee civiche. In attesa che possano essere restituiti decoro e funzionalità alle sedi istituzionali locali, il gruppo MITI Unione del Sud e la Rete dei Comitati di quartiere si sono riuniti in Via Pio XI per fare il punto della situazione, partendo proprio da uno dei quartieri più disagiati. “Siamo alla Borgata Giardini con una rappresentanza per ciascuno dei 16 Comitati di quartiere. Il focus della prima assemblea civica è quello di rilevare le criticità del Rione Sbarre, Marconi e area Cusmano. I presenti hanno già acceso una candela in modo simbolico per tracciare la speranza che continuerà ad andare sempre più avanti. L’Amministrazione Comunale si è detta vicina alle nostre iniziative per programmare insieme gli interventi nelle sede istituzionali. Da martedì porteremo all’attenzione delle istituzioni le criticità e una nostra rappresentanza stileranno le linee guida insieme al Vicesindaco Brunetti e all’Assessore Palmenta”, ha affermato Fabio Putortì (leader del gruppo MITI Unione del Sud) ai microfoni di StrettoWeb.

“Oggi il Vicensindaco Brunetti ci aveva promesso la sua presenza, ma soltanto in ritardo ci ha avvertito di aver una riunione di Giunta e di non poter esserci, demandando a martedì l’incontro. Siamo rimasti ad aspettarlo per un’ora e mezza sotto la pioggia”, ha reclamato Simone Macheda (presidente Rione Marconi-Sbarre). Il rappresentante ha risposto anche ad una domanda sul nuovo sistema di raccolta rifiuti: “speriamo possano esserci maggiori controlli delle forze dell’ordine nei punti dove si creano delle vere e proprie discariche abusive”. Di seguito i link per le interviste complete.