Reggio Calabria, presentata la “Crispellata tradizionale e gelato”: il ricavato verrà devoluto all’Hospice

6 Dicembre 2021 12:58

Reggio Calabria, la crispellata si terrà a Piazza Italia alle ore 18 e il ricavato sarà devoluto all’Hospice Via delle Stelle

E’ stata presentata questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la “Crispellata tradizionale e gelato” organizzata da Conpait Calabria (Confederazione Pasticceri Italiani) per mercoledì 8 dicembre. L’evento che si terrà alle ore 18 a Piazza Italia ha come obiettivo quello di accomunare speranza e gola dato che il ricavato della crispellata verrà interamente devoluto all’Hospice Via delle Stelle, struttura dedita alle cure palliative che, nonostante le difficoltà, da quasi 15 anni presta un servizio prezioso ed essenziale a pazienti affetti da malattie incurabili e progressive e alle loro famiglie.

“Siamo veramente felici di poter aiutare realtà così importanti per tutto il territorio“, hanno sottolineato il presidente nazionale Conpait Angelo Musolino e Davide Destefano presidente Conpait gelato.