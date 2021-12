Reggio Calabria, che Natale sarebbe senza il panettone della Gelateria Cesare? Due gusti imperdibili per rendere più dolci le feste! 

8 Dicembre 2021 15:04

Gelateria Cesare presenta una gustosa novità per il Natale 2021: ecco il panettone artigianale, realizzato con lievito madre, farcito con due gusti da leccarsi i baffi!

Che Natale sarebbe senza panettone? Ve lo diciamo noi: amaro! E visto il periodo, ne faremmo anche a meno. Meglio un po’ di zucchero e quando c’è bisogno di dolcezza, a Reggio Calabria, la Gelateria Cesare è il punto di riferimento di tutti i reggini, anche in prossimità delle feste. Il chioschetto verde di Davide Destefano, in occasione delle festività natalizie, ha pronta una gustosa novità per tutti i suoi clienti: 2400 gr. di panettone artigianale da leccarsi i baffi! Realizzato con lievito madre dalla Pasticceria La Mimosa di Angelo Musolino, farcito dal gelato della Gelateria Cesare, il panettone è disponibile in due gusti differenti e ugualmente squisiti:

CESARONE (Rocher,Nutella biscuit e Nocciola Igp)

(Rocher,Nutella biscuit e Nocciola Igp) PESTACCHIONE (setteveli e Pesto di pistacchio con Cesarella)

Un gustoso dessert per concludere al meglio le proprie cene in famiglia, o anche un graditissimo regalo con il quale fare bella figura in occasione dei classici scambi di doni, perchè si sa, il cibo mette d’accordo tutti… specialmente il panettone della Gelateria Cesare, provare per credere! Il costo è di 43 € e la prenotazione può essere effettuata esclusivamente su WhatsaApp al numero +39 3880587411.